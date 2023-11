»

(Lien direct) SUICIDAL ANGELS (Thrash Metal, Grèce) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Profane Prayer qui sortira le 1er mars via Nuclear Blast Records. L'ensemble se découvre ici :



1. When The Lions Die

2. Crypts Of Madness

3. Purified By Fire

4. Deathstalker

5. Profane Prayer

6. The Return Of The Reaper

7. Guard Of The Insane

8. Virtues Of Destruction

9. The Fire Paths Of Fate