»

(Lien direct) BEYOND THE HATE (Melodic Death Metal, Finlande) a dévoilé le titre "Alone I Die" extrait de son nouvel album Darkest Times à venir le 8 mars 2024 chez Inverse Records. Tracklist :



01. Sign Of Weakness

02. Alone I Die

03. The Lighthouse

04. Black Within (feat. Katri Hiovain-Asikainen)

05. The Plague Upon Us

06. Left Behind

07. Dark Is The Sky

08. Dead Ones

09. Stranger in Me

10. Times of Misery

11. The Last Moments

12. In Memoriam (feat. Jaakko Mäntymaa)