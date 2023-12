»

(Lien direct) GATES OPEN (Melodic Death/Thrash, Finlande) sortira son premier long-format Voice After Silence le 9 février sur Inverse Records. Tracklist :



1. The Awakening

2. Let The Night Become Your Guide

3. Till Death Unite Us

4. A Place Called Home

5. Gates Open

6. I, The Intellectual

7. We Are No More

8. Death

9. Northern Dark







The Awakening de Gates Open



Let The Night Become Your Guide de Gates Open