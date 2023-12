»

(Lien direct) HULDER (Black Metal, Etats-Unis) a mis en ligne le tracklisting et un extrait de son nouvel opus Verses In Oath qui sortira le 9 février via 20 Buck Spin. L'ensemble est à découvrir ici :



1. An Elegy

2. Boughs Ablaze

3. Hearken The End

4. Verses In Oath

5. Lamentation

6. An Offering

7. Cast Into The Well Of Remembrance

8. Vessel Of Suffering

9. Enchanted Steel

10. Veil Of Penitence