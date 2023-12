»

(Lien direct) SUICIDE CIRCLE (Black Metal, France) offre son nouvel album en écoute intégrale. Sortie le 29 décembre sur Osmose Productions. Tracklist :



1. The Star Spawn [6:49]

2. The Highest Spheres [6:27]

3. The Advent [6:58]

4. Bukkake of Souls [8:21]

5. For Nothing [5:20]

6. The Prince of Darkness [7:07]

7. Any of You [6:17]