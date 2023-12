»

(Lien direct) STRIKER (Heavy/Power, Canada) a mis en ligne une vidéo "guitar playthrough" pour le titre "Best of The Best of The Best" issu de son nouvel opus Ultrapower prévu le 2 février en auto-production. Tracklist :



1. Circle of Evil - (3:44)

2. The Best of The Best of The Best - (3:19)

3. Give it All - (4:14)

4. Blood Magic - (4:35)

5. Sucks to Suck - (3:15)

6. Ready for Anything - (3:56)

7. City Calling - (3:45)

8. Turn the Lights Out - (2:49)

9. Thunderdome - (4:01)

10. Live to Fight Another Day - (4:00)

11. Brawl at the Pub - (3:47)



Durée totale : 41:30