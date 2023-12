»

(Lien direct) WHITE DEATH (Black Metal, Finlande) a publié une vidéo pour "Deathstruction", titre-bonus de son nouvel opus Iconoclast à venir le 29 décembre via Werewolf Records. Vous pouvez d'ores et déjà l'écouter en intégralité ci-dessous. Tracklist :



1. Born From the Unholy Fire (Part II)

2. Iconoclast

3. Aal Apam Li Aamnuk

4. Strife For Blood

5. Life in Death

6. To Die a Thousand Times

7. Summum Bestiae

8. Phosphoros

9. Concerto of Sodomy

10. Celestial

11. Deathstruction (CD Bonus track)