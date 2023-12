»

(Lien direct) LOCUS AMOENUS (Blackened Doom Metal, Pays-Bas) vient de sortir son nouvel EP 't Gloem heil en auto-production. Tracklist :



1. 't Gloem Heil (10:14)

2. Daar de Worgengel Wacht (14:13)

3. Thus Was It Written (live) (9:10)



Total: (33:37)