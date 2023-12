Les news du 26 Décembre 2023 News Les news du 26 Décembre 2023 Morbid Saint - Deicide » (Lien direct) MORBID SAINT (Thrash, États-Unis) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Swallowed By Hell qui sortira le 9 février via High Roller Records. L'ensemble se découvre ici :



01. Rise From The Ashes

02. Swallowed By Hell

03. Bloody Floors

04. Burn Pit

05. Fear Incarnate

06. Fuck Them All

07. Bleed Them Dry

08. Pine Tuxedo

09. Killer Instinct

10. Psychosis









» (Lien direct) DEICIDE (Death Metal, USA) a dévoilé un nouveau morceau intitulé "Bury The Cross... With Your Christ". Celui-ci est à découvrir ci-dessous :





