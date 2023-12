»

(Lien direct) THOSE WHO BRING THE TORTURE (Death Metal, Suède) vient de sortir son nouvel opus Towards Decay sur Iron, Blood and Death Corporation. Tracklist :



1. Enter the Foul

2. The Overflow

3. The Morbid and the Sordid

4. Dusk Has Come

5. ...of the Forgotten

6. Nothing Is Left Alive

7. The Punishment Machine

8. To Burn Out the Soul

9. Towards Decay



Durée totale : 29:39



Towards Decay de Those Who Bring The Torture