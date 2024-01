»

(Lien direct) DUNWICH RITUAL (Heavy Metal / Speed, France) vient de sortir son premier album intitulé The Weird Tape Sessions. Paru chez Jawbreaker Records (CD, cassette), celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. A Red Dawn (Genesis)

02. Hyperborean Rites

03. The Sinking City

04. Night Thunder (Part I: Tales Of Devil Reef)

05. Paleogean Megalopolis

06. Dunwich Ritual

07. Winged Death (1934)

08. Spectral Dust / The Horror



The Weird Tapes Sessions de Dunwich Ritual