(Lien direct) PROTON BURST (Metal Industriel) intitulé La Nuit et adapté de la célèbre bande-dessiné réalisée par Philippe Druillet. Cette réédition est accompagnée pour l'occasion d'un live enregistré en 1995 à Saint Amand.



01. Mouvement I

02. Mouvement II

03. Mouvement III

04. Mouvement IV

05. Mouvement V

06. Mouvement VI

07. Mouvement I - Au Coeur de la Ville Morte (Live at Saint Amand)

08. Mouvement I - Le Ramasseur (Live at Saint Amand)

09. Mouvement II - Intermezzo (Live at Saint Amand)

10. Mouvement II - La Bande des Coeurs Brulés (Live at Saint Amand)

11. Mouvement III - La Cave (Live at Saint Amand)

12. Mouvement IV - Le Grand Doum Doum (Live at Saint Amand)

13. Mouvement IV - Brown Sugar (Live at Saint Amand)

14. Mouvement IV - Les Tribus Rassemblées (Live at Saint Amand)

15. Mouvement V - Anita (Live at Saint Amand)

16. Mouvement V - La Lune Flippe (Live at Saint Amand)

17. Mouvement V - L'Armées des Cranes (Live at Saint Amand)

18. Mouvement V - Dernier Combat (Live at Saint Amand)

19. Mouvement VI - Le Dépot Bleu (Live at Saint Amand)

20. Mouvement VI - Extase de la Mort (Live at Saint Amand)

21. Straight Forward (Live at Saint Amand)

22. Stone (Live at Saint Amand)

23. Black Sun (Live at Saint Amand)

24. La Nuit - Demo 1993



