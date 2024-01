»

(Lien direct) COUNTING HOURS (Melodic Doom/Death avec des membres de Shape of Despair, Impaled Nazarene, Rapture, Colosseum et The Chant, Finlande) a dévoilé une vidéo pour le titre "Away I Flow" issu de son nouveau disque The Wishing Tomb prévu le 23 février sur Ardua Music. Tracklist :



1. Unsung, Forlorn

2. Timeless Ones

3. Away I Flow

4. All That Blooms (Needs To Die)

5. Starlit / Lifeless

6. The Wishing Tomb

7. No Closure

8. A Mercy Fall

9. This Well Of Failures