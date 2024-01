»

(Lien direct) VULTURE (Speed / Thrash, Allemagne) aura pour titre Sentinels et sortira le 12 avril sur Metal Blade Records. En attendant un premier extrait prévu pour le 21 février, voici déjà le tracklisting et l'artwork signé Mario Lopez.



01. Screams From The Abattoir

02. Unhallowed & Forgotten

03. Transylvania

04. Realm Of The Impaler

05. Draw Your Blades

06. Where There's A Whip (There Is A Way)

07. Der Tod Trägt Schwarzes Leder

08. Death Row

09. Gargoyles

10. Oathbreaker

11. Sentinels (Heavier Than Time)