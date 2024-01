»

CURSE ALL KINGS (Dark Ambient/Black Metal, Allemagne) sortira son nouvel album Feral Earth le 8 mars sur Breath Sun Bone Blood et Cyclic Law. Tracklist :



01. As the Spirits Watch Over Us, We Reciprocate

02. Ünmaal

03. Wounds of Land and Body

04. Feral Spirits Rise!

05. As the Earth Holds You

06. The Veil Between the Forest and Glade



