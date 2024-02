»

(Lien direct) KERRY KING (Thrash, USA) intitulé From Hell I Rise sortira le 17 mai prochain sur Reigning Phoenix Music. En plus de Kerry King (ex-Slayer), le groupe est également composé de Mark Osegueda (Death Angel), Paul Bostaph (ex-Slayer), Kyle Sanders (Helleyeah) et Phil Demmel (Vio-lence, ex-Machine Head). Voici un premier extrait avec le titre "Idle Hands" :



01. Diablo

02. Where I Reign

03. Residue

04. Idle Hands

05. Trophies Of The Tyrant

06. Crucifixation

07. Tension

08. Everything I Hate About You

09. Toxic

10. Two Fists

11. Rage

12. Shrapnel

13. From Hell I Rise