(Lien direct) ACERUS (Heavy Metal avec notamment Daniel Corchado (The Chasm, ex-Incantation et Cenotaph), USA) a sorti le 26 janvier chez Nameless Grave Records son nouveau disque The Caliginous Serenade. Tracklist :



1. Dying Consciousness of an Old God

2. The Perception

3. Failing Vision

4. The Serpent is King

5. Preparation

6. Towards the Enigma of No Return

7. Prevail

8. Fourth Pentacle

9. The Caliginous Serenade



The Caliginous Serenade de ACERUS