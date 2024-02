»

(Lien direct) CRUCIFIER (Death/Black, USA) sortira son nouvel album Led Astray le 12 avril via Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. Smite...

2. Feed the Furnace

3. In Hircine Splendor

4. Biers of Catholic Bones

5. With Cornu and Peccant Breath

6. Trafficking with the Devil

7. Serenaded by the Angels' Shrills

8. Harbingers of Apollyon

9. An Endeavour of Rats