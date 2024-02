»

(Lien direct) ACOD (Black Death Metal Mélodique, France) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Versets Noirs qui sortira prochainement via Hammerheart Records.



1. Habentis Maleficia

2. The Son Of A God (The Heir Of Divine Blood)

3. A Thousand Lives In A Second

4. May This World Burn

5. Black Trip (SAMAEL cover)