(Lien direct) BELORE (Black Metal Epique, France) sortira son nouvel album intitulé Eastern Tales, le 5 avril 2023 via Northern Silence Productions. Le tracklisting se découvre ici :



1. To The Eastern Lands

2. Sons Of The Sun

3. Storm Of An Ancient Age

4. The Hermit Awakens

5. Denelïor’s Betrayal

6. Battle For Therallas

7. The Rise Of A Sovereign