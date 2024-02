»

(Lien direct) ILLUSION OF FATE (Atmospheric Blackened Death Metal, USA) a mis en ligne une vidéo "drum playthrough" pour le morceau "Visions of Sunless Skies" extrait de son nouvel album Portals to Kur à venir le 10 mai en auto-production. Tracklist :



1. Beast Beyond Soul

2. Visions of Sunless Skies

3. Spiritual Mutilation

4. Shapeshifters Among Us

5. Garden of Malice

6. Ov Virtue, Ov Malice

7. Infernal End

8. Eye of the Penumbra

9. Realm Seeker 05:55

10. Odyssey

11. Sacraments of Flesh