(Lien direct) TOMBSTONER (Death Metal, Etats-Unis) a mis en ligne le tracklisting et un extrait de son nouvel opus Rot Stink Rip prévu pour le 26 avril via Redefining Darkness. L'ensemble se découvre ici :



1. Execution Bell (Intro)

2. Sealed In Blood

3. Rot Stink Rip

4. Fuckin' Nasty

5. Static

6. Metamorphosis

7. Reduced To Hate

8. Compulsive Ruminations

9. Desperate Dreams

10. Vials

11. Leave You For Last



Rot Stink Rip de TOMBSTONER