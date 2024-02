»

(Lien direct) ANTICHRIST SIEGE MACHINE (Black / Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Vengeance Of Eternal Fire le 19 avril prochain via Profound Lore Records. En voici un premier extrait avec le clip vidéo de "Sisera" :



01. Son Of Man

02. Only Evil

03. Piled Swine

04. Sisera

05. Cowering Lamb

06. Prey Upon Them

07. Vanquishing Spirit

08. Scalding Enmity

09. Lysergic War Psychosis

10. Abyssal Hate