(Lien direct) VIRCOLAC (Death Metal, Irlande) intitulé Veneration. Disponibles chez Dark Descent Records et Sepulchral Voice Records, celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. The Lament (I Am Calling You)

02. Veneration

03. Unrepentant

04. Our Burden Of Stone On Bone

05. All Comes To Pass, Nothing Shall Remain

06. Reflection

07. She Is Calling Me (I. War II. Death III. Redemption)



Veneration de Vircolac