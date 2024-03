»

(Lien direct) TEMPLE OF THE BEAST (Black/Death, USA) sortira son premier EP Geminian Arcana le 3 mai sur Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. Temple I: Through the Trees

2. Temple II: The Initiation

3. Temple III: Reborn into Darkness

4. Temple IV: The Key & the Gate (Sitra Achra)

5. Temple V: Exalted Invocation of the Blood Moon