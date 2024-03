»

(Lien direct) KVADRAT (Dissonant Black/Death, Grèce) sortira son premier longue-durée The Horrible Dissonance of Oblivion via Nuclear Winter Records, Desolate Depths et Total Dissonance Worship. Tracklist :



1. Υπόγειος Λαβύρινθος (Underground maze)

2. -4°C

3. Σηπτική Ανυπαρξία (Septic Inexistence)

4. Αμνησία (Amnesia)

5. Γυάλινα Μάτια (Eyes made of glass)

6. Η Φρικτή Δυσαρμονία της Λήθης (The horrible dissonance of oblivion)

7. Ολική Αποσύνθεση (Total Decay)



The Horrible Dissonance of Oblivion de KVADRAT