»

(Lien direct) DURAMATER (Slamming Gore Grind, Allemagne/Italie), a sorti son album No Brain No Pain en version digitale le 5 mars en autoproduction. Tracklist :



1. Ouverture

2. Ass To Mouth Warhead

3. Fridays For Fistfuck

4. Stinky Smegma Sushi Buffet

5. Stoma Shitbag Carpetbombing

6. Arielle Mermaid Crackhead Hooker

7. Hydraulic Cumblaster Assault

8. COCKtu Barada CLITkto

9. Thermonuclear Dickhead

10. Infant Catapult Impact Smasher

11. Rectal Bulldozer Airstrike

12. Happy Rapesgiving

13. Diarrhea Crowd Surfing Shower