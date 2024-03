»

(Lien direct) HARMONY FAULT (Goregrind, Brésil), a sorti son 3ème album Gore Beyond Blood le 5 mars chez Old Grindered Days Records, Rotten Foetus Records et Disturbed Mind Records. Tracklist :



1. Creeped

2. Disgusting Inside

3. Faces Collector

4. Snake Bite Venom

5. Mutilated Beyond Recognition

6. Putridity and Liquescence

7. Horror at the Nation

8. Death Fetishist

9. Lipstick, Dildos and Body Bags

10. The Saw

11. Vomito

12. Left for Dead in the War

13. Putrescent Necrophilia

14. Hey Mr. Dahmer

15. Bodies Reduced to Ashes

16. Maggot Eater (Depression)

17. They Kill All in Their Path



Gore Beyond Blood by Harmony Fault