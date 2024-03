»

(Lien direct) NOCTURNUS AD (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Unicursal le 17 mai prochain via Profound Lore Records. En voici un premier extrait avec la vidéo de "CephaloGod" à découvrir ci-dessous :



01. Intro

02. The Ascension Throne Of Osiris

03. CephaloGod

04. Mesolithic

05. Organism 46B

06. Mission Malkuth

07. Yesod, The Dark Side Of The Moon

08. Hod, The Stellar Light

09. Netzach, The Fire Of Victory

10. Outro