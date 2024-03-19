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Les news du 19 Mars 2024

News
Les news du 19 Mars 2024 Chunked - Just One Fix - Dödsrit - Corrupt - Lhaäd - Rise of Kronos - Skulldozer
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(Lien direct)
CHUNKED (Death Metal, USA) a signé sur Gore House Productions pour la sortie CD et K7 le 3 mai de son premier EP Inhaling the Infestation. Tracklist :

1. Pulsing Excrement (2:59)
2. Liquid Cranial Detonation (2:12)
3. Concrete Veins (1:44)
4. Inhaling the Infestation (4:04)
5. Putridity (2:53)
6. Submerged in Rotten Sewage (4:15)

Durée totale : 18:16

»
(Lien direct)
JUST ONE FIX (Thrash Metal, Nouvelle-Zélande) a posté le morceau "Your Own God Know" issu de son prochain EP Submit or Death prévu le 6 mai.

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(Lien direct)
DÖDSRIT (Black/Crust, Suède) propose à cette adresse l'écoute intégrale de son nouvel opus Nocturnal Will à venir le 22 mars chez Wolves of Hades. Tracklist :

1. Irjala [10:37]
2. Nocturnal Fire [8:03]
3. Ember and Ash [0:45]
4. Utmed Gyllbergens Stig [4:33]
5. As Death Comes Reaping [10:45]
6. Celestial Will [8:29]

»
(Lien direct)
CORRUPT (Death/Thrash, USA) a mis en ligne un nouveau single intitulé "Deadliest High".

»
(Lien direct)
Le one-man band LHAÄD (Black Metal, Belgique) offre son nouvel album Beneath en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via Amor Fati Productions en collaboration avec Extraconscious Records. Tracklist :

1. Beneath I [5:57]
2. Beneath II [7:18]
3. Beneath III [7:21]
4. Beneath IV [5:24]
5. Beneath V [6:20]
6. Beneath VI [7:39]

»
(Lien direct)
RISE OF KRONOS (Death/Thrash, Allemagne) a dévoilé le titre "Hateful Fury", réenregistrement d'un morceau de 2011 quand le groupe s'appelait encore Surface.

»
(Lien direct)
SKULLDOZER (Death Metal, USA) a signé sur Wormholedeath pour la réédition le 3 mai de son premier long-format Non Stop Ruthless Crushing (2023). Tracklist :

1. Non Stop Ruthless Crushing
2. Thy Enemies Driven Before Me
3. Kingdom Ossuarium
4. Hatesworn Shitstorm
5. Scum Beneath the Skin
6. Wolves Amongst Sheeple
7. Bastards of Zeus
8. Bow to None
9. Deathblessed
10. Skullfucking Domination
Thrasho Keyser
19 Mars 2024

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