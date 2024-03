»

(Lien direct) SKULLDOZER (Death Metal, USA) a signé sur Wormholedeath pour la réédition le 3 mai de son premier long-format Non Stop Ruthless Crushing (2023). Tracklist :



1. Non Stop Ruthless Crushing

2. Thy Enemies Driven Before Me

3. Kingdom Ossuarium

4. Hatesworn Shitstorm

5. Scum Beneath the Skin

6. Wolves Amongst Sheeple

7. Bastards of Zeus

8. Bow to None

9. Deathblessed

10. Skullfucking Domination