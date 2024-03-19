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(Lien direct) LHAÄD (Black Metal, Belgique) offre son nouvel album Beneath en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via Amor Fati Productions en collaboration avec Extraconscious Records. Tracklist :



1. Beneath I [5:57]

2. Beneath II [7:18]

3. Beneath III [7:21]

4. Beneath IV [5:24]

5. Beneath V [6:20]

6. Beneath VI [7:39]



