Le one-man band LHAÄD (Black Metal, Belgique) offre son nouvel album Beneath en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via Amor Fati Productions en collaboration avec Extraconscious Records. Tracklist :
1. Beneath I [5:57]
2. Beneath II [7:18]
3. Beneath III [7:21]
4. Beneath IV [5:24]
5. Beneath V [6:20]
6. Beneath VI [7:39]
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Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Niktareum
Par Niktareum