(Lien direct) THE BLEAK PICTURE (Melodic Death/Doom, Finlande) vient de sortir son premier longue-durée Meaningless via Ardua Music. Tracklist :



1. Prisoner of Your Own Sins

2. Meaningless / Nonsense

3. Misguided (Fortuna's Hand)

4. Stained

5. Truth Divided

6. Lights of July

7. Broken Balance



