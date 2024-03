»

(Lien direct) PATHOLOGY (Brutal Death, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Unholy Descent qui sortira le 17 mai via Agonia Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Intro

2. Cult Of The Black Triangle

3. Hermetic Gateways

4. Psychotronic Abominations

5. Summon The Shadows

6. Whispers Of The Djinn

7. Archon

8. Malevolent Parasite

9. Diabolical Treachery

10. Demons In The Aether

11. Punishment Beyond Comprehension

12. Apostles Of Fire

13. A World Turned To Ashes