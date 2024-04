»

CRYPT SERMON (Epic Doom Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé The Stygian Rose le 14 juin sur Dark Descent Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Heavy Is The Crown Of Bone" :



01. Glimmers In The Underworld

02. Thunder (Perfect Mind)

03. Down In The Hollow

04. Heavy Is The Crown Of Bone

05. Scrying Orb

06. The Stygian Rose