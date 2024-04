»

VOID MOON (Doom Metal, Suède) sortira son nouvel album Dreams Inside the Sun le 7 juin via Personal Records. Tracklist :



1. Rays of Vindication

2. Dreams Inside the Sun

3. Season Out of Season

4. The Dreaming Spire

5. Nadir

6. Broken Skies

7. East of the Sun

8. Still Dark

9. The Wolf (at the End of the World)



