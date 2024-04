»

(Lien direct) ILLDISPOSED (Death Metal, Danemark) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album In Chambers Of Sonic Disgust qui sortira le 28 juin via Massacre Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Spitting Your Pain

2. I Walk Among The Living

3. Lay Low

4. The Ill-Disposed

5. Flying Free

6. Start Living Again

7. For Us

8. I Suffer

9. And Of My Hate

10. All Electric

11. Pain Suffer Me