(Lien direct) PEARL JAM (Grunge, USA) sortent leur nouvel album intitulé Dark Matter. Disponible via Monkeywrench Records / Republic Records, celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Scared Of Fear

02. React, Respond

03. Wreckage

04. Dark Matter

05. Won't Tell

06. Upper Hand

07. Waiting For Stevie

08. Running

09. Something Special

10. Got To Give

11. Setting Sun