(Lien direct) LANZERRATH (Black Metal, USA) a publié un extrait de six minutes du morceau "Nebular Collapse: The Dissolution of Order and Meaning" qui en comprend vingt. Il figurera sur un split EP avec Shroud Of Despondency prévu le 10 mai. Tracklist :



Shroud Of Despondency

1. The Source of Multiversal Degradation

2. Celestial Venom



LanzerRath

3. Nebular Collapse: The Dissolution of Order and Meaning



Shroud of Despondency/LanzerRath Split de LanzerRath