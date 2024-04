»

(Lien direct) DARKENED (Death Metal Mélodique, Suède) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album intitulé Defilers Of The Light qui sortira le 14 juin via Edged Circle Productions. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. Waves Of Desolation

2. Defilers Of The Light

3. Those Who Dwell Below

4. In Praise Of Shadows

5. Just Close Your Eyes

6. Echoes Of Solitude

7. On We Slaughter

8. Dead Inside

9. Masses Of Vain Observance

10. As Apocalypse Dawns

11. Final Sanctuary