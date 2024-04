»

(Lien direct) INCONCESSUS LUX LUCIS (Black Metal, Royaume-Uni) sortira son troisième full-length le 7 Juin prochain, chez I, Voidhanger Records. "Temples Colliding In Fire" se découvre avec une tracklist, une pochette et un premier extrait :



1. From the Forge Primordial and Timeless

2. I Am the Crooked Blade

3. Temples Colliding in Fire 08:23

4. Meditations upon Burning Breath

5. Revenge of the Other God

6. Eternal Descent (At the Speed of Death)

7. And His Wounds Shall Devour the Heavens



Temples Colliding In Fire de INCONCESSUS LUX LUCIS