(Lien direct) STORM UPON THE MASSES (Brutal Death, Belgique) vient de sortir aujourd'hui en autoproduction son nouvel album intitulé Crusher Of Souls. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Seas Of Infinite Plague

02. Unleash The Demonic Surge

03. Warfare Ungodly

04. Murderous Exhibition

05. Return To Ash

06. Crusher Of Souls

07. Cauldron Of Carnage

08. Arterial Red

09. Excessive Retaliation