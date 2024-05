»

(Lien direct) THE LURKING CORPSES (Heavy Metal/Horror Punk, USA) a posté le morceau "Satan Is Real" issu de son nouveau disque Lurking After Midnight prévu le 24 mai chez Hells Headbangers. Tracklist :



1. Lurking After Midnight

2. Boglin Lips

3. Burned Alive

4. When You're Dead

5. Funeral Home

6. Black Dahlia

7. A Gruesome Find

8. Lost In Shadows

9. Murder Sweet Murder

10. Baby Hold On

11. Satan Is Real

12. This Night With You

13. The Begotten

14. Heartbreak

15. My Sweet Lenore