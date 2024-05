»

(Lien direct) ANVIL (Heavy Metal, Canada) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé One And Only qui sortira le 28 juin via AFM Records. L'ensemble est à découvrir ici :



1. One And Only

2. Feed Your Fantasy

3. Fight For Your Rights

4. Heartbroken

5. Gold And Diamonds

6. Dead Man Shoes

7. Truth Is Dying

8. Rocking The World

9. Run Away

10. World Of Fools

11. Condemned Liberty

12. Blind Rage