(Lien direct) Ciel Cendre Et Misère Noire, le nouvel album de HOULE (BZH Black Metal, France) sortira le 7 juin sur Les Acteurs De l'Ombre Productions. En voici un premier extrait avec le clip de "Sur Les Braises Du Foyer" à découvrir ci-dessous :



01. Intro

02. La Danse Du Rocher

03. Mère Nocturne

04. Sur Les Braises Du Foyer

05. Derrière l'Horizon

06. Et Puis Le Silence

07. Sel, Sang Et Gerçures

08. Née Des Embruns