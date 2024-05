»

(Lien direct) REZET (Thrash Metal, Allemagne) sortira son nouveau disque éponyme le 30 août chez Violent Creek Records. Tracklist :



1. Opus 1984.2

2. Time To Die

3. Unholy Grail

4. Duck & Cover

5. Burning Prophets

6. Together Apart

7. Prisoner Of Fate

8. Killing Spree

9. Atmosfear

10. True As Lies (feat. Lips)

11. World War Z

12. Into The Abyss