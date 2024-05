»

(Lien direct) FOREVER FALLING (Funeral Doom, Italie/USA) vient de sortir son nouvel album The Determinism Of Essence In Matter sur My Kingdom Music. Tracklist :



1. Leave Me The Stars

2. The Touch Of Ice

3. September Song

4. The Wind Of Remembrance

5. It Is Absence

6. To You...



The Determinism Of Essence In Matter by FOREVER FALLING