(Lien direct) GAYLORD (Black Metal, Angleterre) sortira son nouveau disque Baseball Bats and Butterfly Knives le 31 mai chez Blackened Death Records. Tracklist :



01) O Joyous Existence

02) Where Slaughtered Children Weep Ghost Tears on Bullet Shredded Corpses

03) Leechlord

04) Baseball Bats and Butterfly Knives

05) Nefarious

06) The Grey Alleys Where Abortion Reigns With a Blood Smeared Paper Crown

07) Unholy Christianity

08) Neon Light Execution

09) Gaylord

10) Culture War

11) Our Home is Nothing More Than a Burning Grave in Space

12) O Joyous Extinction



