(Lien direct) Within Corrosive Continuums, le nouvel album de SKELETHAL (Death Metal, France) sortira le 12 juillet prochain chez Hells Headbangers. En voici un premier extrait avec le titre "Fatal Abstraction" à découvrir ci-dessous :



01. Creation?

02. Spectrum Of Morbidity

03. Mesmerizing Flies At The Doors Of Death

04. Eyes Sewn Mouth Full

05. Upon The Immemorial Ziggurat

06. Fatal Abstraction

07. Within Corrosive Continuums



