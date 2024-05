»

BEATEN TO DEATH (Progressive/Avant-garde Grindcore, Norvège) sort aujourd'hui son nouveau disque Sunrise over Rigor Mortis sur Mas-Kina Recordings. Tracklist :



1. Dalbane

2. My Hair Will Be Long Until Death

3. Enkel resa till limfabriken

4. Minus och minus blir minus och minus

5. Mosh for Mika (Waddle Waddle)

6. Dying the Dream

7. Life... but How to Leave It?

8. We're Not Gonna Make It

9. Ormer til tarmer, måne på hodet