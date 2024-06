»

MOURNERS LAMENT (Doom/Death, Chili) a mis en ligne le morceau "Towards Abandonment" extrait de son nouvel opus A Grey Farewell à venir le 2 août via Personal Records. Tracklist :



1. Towards Abandonment [10:58]

2. Changes [13:27]

3. Ocaso [7:26]

4. The Clear Distance [12:29]

5. In A White Room [9:18]

6. Mass Eulogy [10:22]