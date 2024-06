»

(Lien direct) It's Inside You, le nouvel album de CANDY (Hardcore, USA) sortira le 7 juin sur Relapse Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "Dreams Less Sweet" à découvrir ci-dessous :



01. eXistenZ

02. Short-Circuit

03. You Will Never Get Me

04. It's Inside You

05. Love Like Snow

06. Dehumanize Me

07. Faith 91

08. Terror Management

09. Dreams Less Sweet 03:38

10. Silent Collapse

11. Dancing To The Infinite Beat

12. Hypercore







